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عبد الهادى القصبى يتقدم بطلب رسمى بالتعديلات الدستورية لرئيس مجلس النواب

الأحد، 03 فبراير 2019 01:21 م
عبد الهادى القصبى يتقدم بطلب رسمى بالتعديلات الدستورية لرئيس مجلس النواب عبد الهادى القصبى
(أ ش أ)
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تقدم رئيس "ائتلاف دعم مصر" زعيم الأغلبية فى مجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى،اليوم الأحد، بطلب رسمى موقع من خمس عدد نواب البرلمان إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، يقترح عددا من التعديلات على الدستور.

وقال القصبى- فى تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم- إنه قدم الطلب خلال استقبال الدكتور على عبد العال له بمكتبه بمقر المجلس، مشيرا إلى أن الطلب يشمل مقترحا بعدد من التعديلات الدستورية، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من الأعضاء.

وكان رئيس ائتلاف دعم مصر قد قال خلال اجتماع بمقر الائتلاف أمس السبت، إن التعديلات تأتى فى إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.


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