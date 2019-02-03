ضبط 2.5 طن أسلاك أبراج كهربائية مسروقة بحوزة تشكيل عصابي بالوادي الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادي الجديد وقسم شرطة الداخلة من ضبط تشكيلا عصابيا لسرقة الأسلاك والمهمات من الأبراج الكهربية بمركز الداخلة وتم ضبط سيارة ربع نقل لوحات الوادي و2.5 طن أسلاك ومهمات مسروقة و 3 مقص حديدي و21 مفكات مختلفة الحجام و 8 كماشات حديدية وكشافات إنارة وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 147 إداري مركز شرطة الداخلة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمني إلى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد اللواء محمد كمال سالم من اللواء عصام محمود مهني مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بضبط 4 أشخاص بحوزتهم مهمات وأسلاك كهربية مسروقة من أبراج ضغط متوسط ومنخفض بمركز الداخلة.

تبين ورود معلومات أكدتها التحريات لوحدة مباحث الداخلة، عن قيام تشكيل عصابي بسرقة الأبراج الكهربية بجوار منطقة مطار الداخلة بمدينة موط علي الطريق الواصل مع منطقة شرق العوينات وعلى الفور تم تشكيل فرق بحث جنائي بقيادة العميد جودت عبد الجبار رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد فراج رئيس مباحث قسم الداخلة وتمكنت من تحديد هوية مرتكبي وقائع السرقة المتكررة للأبراج الكهربية.

وبعد تقنين إجراءات الضبط وتشكلت قوة أمنية ضمت النقيب أحمد ياسر، معاون مباحث القسم، وتمكنت من ضبط 2.5 طن أسلاك ومهمات كهربية وسيارة ربع نقل ومعدات تقطيع وفك وتركيب الأسلاك الكهربية وكشف محضر الواقعة عن اعتراف المتهمين الأربعة بسرقة المهمات الكهربية ووضعها داخل مخزن يمتلكه شخص بقرية الجديدة التابعة للمركز، جاري ضبطه بمعرفة قوات الأمن، كما جري ضبط " أ . ي" مواليد 1987 وشقيقه " م" مواليد 1985، "ع . ش"38 سنة سائق و" أ . ش" عامل، وجمعيهم مقيمين بمدينة موط بمركز الداخلة، بينما جاري ضبط " م .ص" صاحب المخزن بقرية الجديدة بالداخلة وتم تحرير المضبوطات وتحرر بها المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.