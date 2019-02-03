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ضبط شقيق رائد أبو شريعة لحيازته تذاكر "هيروين" بالشرقية

الأحد، 03 فبراير 2019 03:53 م
ضبط شقيق رائد أبو شريعة لحيازته تذاكر "هيروين" بالشرقية اللواء محمد والى
الشرقية – فتحية الديب
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من ضبط راضي، شقيق الإجرامي الخطير رائد أبو شريعة، بحوزته كمية من تذاكر مسحوق "الهيروين" المخدر، قبل ترويجها على عملائه بدائرة مركز أولاد صقر.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن قوة مكبرة من مباحث اولاد صقر، برئاسة الرائد محمد حيدة، رئيس المباحث، ترأسها العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث بالشمال، والعميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، من ضبط "راضي ابو شريعة" 37 سنة، عاطل، شقيق الإجرامي الشهير "رائد ابو شريعة" بحوزته 45 تذكرة من مسحوق الهيروين المخدر وبندقية آلية.

وتبين أن المتهم خرج من السجن في أكتوبر الماضي بعد اتهامه في قضية سرقة، فيما تبين أنه سبق اتهامه في عدد من قضايا السلاح والاتجار في المخدرات، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد نعيم، رئيس نيابة الحسينية، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.


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