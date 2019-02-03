ضبط أدوية مهربة وغير مصرح بتداولها داخل شقة بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالغربية، بالتنسيق مع وحدة مباحث قسم ثان طنطا حملة لضبط الأدوية المهربة غير مصرح بتداولها بالأسواق، أسفرت عن ضبط أدوية مهربة داخل شقة بمدينة طنطا.

كان الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الصيدليات وأماكن تداول الأدوية لضبط الأدوية المهربة والغير مصرح بتداولها بالأسواق، قادها الدكتور خالد أصيل مدير عام ادارة الصيدلة والدكتورة منى شبل مدير إدارة التفتيش الصيدلي بالتنسيق مع وحدة مباحث قسم ثان طنطا، أسفرت عن ضبط شقة بمدينة طنطا وبداخلها كمية كبيرة من الأدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالأسواق، تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.