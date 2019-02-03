صور.. ننشر مواعيد تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تبدأ الإدارات التعليمية تلقى طلبات التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بدءًا من الغد، من الساعة التاسعة صباحاً،حتى الساعة الواحدة ظهراً، على أن يتم تلقى طلبات التظلمات بدء من يوم 10 فبراير من الساعة الثانية ظهراً للساعة الخامسة مساء، وينتهى تلقى الطلبات يوم الخميس الموافق 18 فبراير الجارى بإشراف وتوجيهات الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئاسة يوسف البسيونى رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

قالت الدكتورة يثينة كشك، كيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تبدأ الكنترولات الفرعية بالإدارات التعليمية تلقى طلبات تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بد من الغد الاثنين، وتم تحديد مواعيد لطباعة طلب التظلم، وتسليم الجزء الخاص بولى الأمر له مع تحديد الموعد للحضور إلى الكنترول المركزى،للأطلاع على صورة كراسة الإجابة للمواد المتظلم فيها، مؤكدة أنها حددت موعداً لكل إدارة تعليمية، تيسيراً على الطلاب وأولياء أمورهم، وتجنباً للزحام، ويبدأ استقبال الطلاب حسب الجدول المحدد بدء من يوم السبت 9 فبراير الجارى ،وينتهى يوم 21 فبراير الجارى.

وأضافت وكيل الوزارة، يتقدم الطالب أو ولى الأمر بطلب الإطلاع بمقر الكنترول الفرعى بالإدارة التابع لها،يحدد فى الطلب المادة أو المواد التى يرغب فى الإطلاع على صورة كراسة إجابته ،ويتم تحديد الموعد من قبل لجنة النظام والمراقبة ويتم ابلاغ ولى أمر الطالب بموعد المراجعة، وتتم المراجعة بالمقر الرئيسى للكنترول بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بدء من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة الخامسة مساء، ويتم تسديد مبلغ 20 جنيهاً عن كل مادة يرغب الإطلاع على صورة الإجابة فيها، ويسمح للطالب فقط مصاحباً ولى أمره للإطلاع على صورة ورقة الإجابة بعد التأكد من تحقيق شخصيته.

وقالت وكيل الوزارة، يحذر على الطالب أو ولى أمره استخدام المحمول فى المكان المخصص للإطلاع، ويتسلم الطالب نموذجاً لكتابة ملاحظاته بخط يده، ويوقع ولى الأمر على النموذج على أنه اطلع على صورة كراسة إجابة نجله.



الاعلان عن بدء تلقي طلبات التظلمات



مواعيد الاطلاع على صورة اجبات الطلاب