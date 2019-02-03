صور.. مستقبل وطن يوزع 3 آلاف بطانية على الأسر الفقيرة فى الفيوم

هشام عبد الجليل

وزعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم 3 آلاف بطانية على الأسر الفقيرة فى أحياء الصيفية والبارودية والمسلة.

كما قامت الأمانة برعاية بطولة الجمهورية للملاكمة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة خلال الفترة من 2 لـ7 فبراير الحالى فى استاد الفيوم الرياضى بمشاركة 800 لاعب على مستوى الجمهورية .

من ناحية أخرى قامت أمانة الحزب فى الوادى الجديد بعقد ندوة تثقيفية حول دور المشاركة المجتمعية فى تنمية المجتمع بمقر جمعية تنمية المجتمع بالفرافرة وتنظيم ورشة عمل عن الصناعات البيئية والحرف اليدية بمركز الداخلة















