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صور.. مستقبل وطن يوزع 3 آلاف بطانية على الأسر الفقيرة فى الفيوم

الأحد، 03 فبراير 2019 06:02 ص
صور.. مستقبل وطن يوزع 3 آلاف بطانية على الأسر الفقيرة فى الفيوم مستقبل وطن يوزع 3 آلاف بطانية
هشام عبد الجليل
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وزعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم 3 آلاف بطانية على الأسر الفقيرة فى أحياء الصيفية والبارودية والمسلة.

 

كما قامت الأمانة برعاية بطولة الجمهورية للملاكمة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة خلال الفترة من 2 لـ7 فبراير الحالى فى استاد الفيوم الرياضى بمشاركة 800 لاعب على مستوى الجمهورية .

 

من ناحية أخرى قامت أمانة الحزب فى الوادى الجديد بعقد ندوة تثقيفية حول دور المشاركة المجتمعية فى تنمية المجتمع بمقر جمعية تنمية المجتمع بالفرافرة وتنظيم ورشة عمل عن الصناعات البيئية والحرف اليدية بمركز الداخلة

 

مستقبل وطن يوزع 3 آلاف بطانية (1)
 

 

مستقبل وطن يوزع 3 آلاف بطانية (2)
 

 

مستقبل وطن يوزع 3 آلاف بطانية (3)
 

 

مستقبل وطن يوزع 3 آلاف بطانية (4)
 

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