صور.. محافظ مطروح يوجه بإزالة تعديات المحلات والأكشاك لتوسعة شارع المرور القديم

مطروح – حسن مشالي

وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم الأحد، بتوسعة شارع المرور القديم بإزالة تعديات المحلات والأكشاك المخالفة، من خلال وضع دراسة لتوسعة الشارع لتيسير الحركة المرورية، مع منع انتظار السيارات، بالتنسيق مع إدارة المرور، لتحقيق سيولة مرورية وتفادى تكدس السيارات.

وشدد محافظ مطروح، خلال تفقده للشارع، على ضرورة توسعة الشارع، لتحقيق سيولة فى حركة السيارات، وإزالة تعديات المحلات والأكشاك المخالفة بدون ترخيص، ومراجعة أدوار البناء المخالفة بشارع المرور القديم وشارع التأمينات الاجتماعية، حفاظا على سلامة المواطن.

كما وجه المحافظ بتمهيد شارع مدرسة الإعدادية بنات، لمرور السيارات فى الاتجاهين ليساعد على تخفيف الأحمال المرورية، عن الطرق الرئيسية، مع وضع العلامات الإرشادية الدالة على الاتجاهات ومنع الانتظار.











