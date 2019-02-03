صور.. أهالى حى السلام بالإسماعيلية يغرقون فى مياه الصرف الصحى

الإسماعيلية – جمال حراجى

الإسماعيلية أصبحت مهددة بكارثة إذا لم يتم السيطرة على البناء العشوائى داخل المدينة، وزيادة عدد الأبراج فى الوقت الذى أصدرت المحافظة قرارا سابقا بمنع بناء الأبراج واستخراج تصاريح جديدة للبناء، ومع ذلك فإن هناك حركة بناء واسعة للأبراج داخل مدينة الإسماعيلية، وخاصة فى منطقة حى السلام التابعة لحى ثانى الإسماعيلية وهى من المناطق الشعبية والتى بها نسبة كبيرة من السكان، وهم يعانون من انتشار الصرف الصحى بالشوارع نتيجة عدم قدرة شبكة الصرف الصحى على التحمل، بعد أن تضاعفت المبانى والأبراج فى نطاق هذا الحى.

يقول عبدالله حسين، من سكان حى السلام، إن عدد الأبراج يتزايد بشكل مخيف فى شوارع المدينة ومعظمها أبراج حديثة وتؤثر على شبكة الصرف الصحى، حيث بمجرد الانتهاء من هذه الأبراج وتسكينها سوف ترتفع الكثافة السكانية وتصبح شبكات الصرف غير قادرة على استيعاب هذا الكم من الأسر.

وتشير فاطمة محمد كامل من سكان منطقة العشرينى بالإسماعيلية، أن شارع العشرينى وشارع الشرقية، وهو شارع موازى له يغرقان يوميا بمياه الصرف نتيجة للكثافة العددية للسكان حيث تم بناء عدد كبير من الأبراج السكنية فى المنطقة وهناك مشكلة فى مياه الشرب وخاصة فى الأدوار العليا حيث لا تصل مياه الشرب إلى الدور الثالث والرابع مثلا والسبب هو البناء بدون تخطيط ومعرفة قدرة شبكة الصرف الصحى أو شبكة مياه الشرب على تحمل هذه الزيادة من المواطنين.

ويضيف المهندس أمين محمد عيسى أن المشكلة تكمن فى الإدارات الهندسية بالأحياء حيث يتم التلاعب فى تراخيص البناء للأبراج الجديدة أو العمارات ويتم عمل رخصة بتاريخ قديم قبل صدور قرار المحافظ بمنع البناء ويتم البناء بهذه الطريقة التى أصابت المدينة بكارثة أمها مياه الصرف الصحى وانفجار مواسير شبكات الصرف الصحى.

ويتابع عطا بشير موظف، أن زيادة الأبراج فى شارعى شبين الكوم وشوارع حى السلام من المنصورة وطنطا والدقهلية بشكل مرهب، وهذه الشوارع بها شبكات صرف صحى تم إنشاؤها منذ عام 1980 ولم يتم تجديدها حتى اليوم، فكيف تتحمل هذه الشبكات الكميات الذائدة من مياه الصرف فليس أمامها إلا الانفجار وأعراق الشوارع بالمياه.

من جانبه قال المهندس أحمد صحصاح رئيس شركة مياه القناة، إننا نعمل على عدة محاور أهمها تطهير الشبكات بالتشغيل الذاتى برجال الشركة وتوزيع التصرفات على المناطق الأقل وتساعد على الاستيعاب والمضى فى الإحلال والتجديد بالنسبة للمحطات والشبكات وقد أحدثت الشركة طفرة خلال الأربع سنوات عمر الشركة فى معالجة المشكلات المزمنة والمتمثلة فى زيادة التصرفات عن استيعاب الشبكات والمحطات نتيجة الامتداد العمرانى والأبراج حتى فى الشوارع الضيقة.

وأشار صحصاح إلى أنه، من الملاحظ أنه تم التحسن فى معالجة المشكلة المزمنة فى حى ثان الإسماعيلية، والتى كانت لا تتوقف فيها تراكمات المياه فى أغلب الشوارع تم معالجة هذا الموضوع، وتم تطوير عمل الخط الساخن 125 لتلقى الشكاوى وإزالتها ومتابعته من خلال شبكة اللاسلكى من خلال رؤساء القطاعات والشبكات، وفى مدينة المستقبل تم تطهير الشبكات بالفاكيوم والنافورى، بينما تعانى المدينة من مشكلات الرشح والإهمال فى الوصلات الداخلية والمطابق بالمناور، ونواصل الأعمال بالمدينة خلال هذا الأسبوع برئاسة مجدى سعيد رئيس قطاع الإسماعيلية.

وتابع عادل عبدالمنعم المتحدث الإعلامى بشركة مياه القناة، أن مشكلة انفجار مواسير الصرف الصحى فى أكثر من منطقة بحى السلام تحديدا سببها الأبراج الكثيفة، التى تم بناؤها فى الفترة الأخيرة، وهى مشكلة قديمة ونحاول إصلاحها بتجديد وإحلال محطة مياه الصرف وإنشاء محطة جديدة لاستيعاب مياه الصرف الصحى نتيجة حركة البناء المتزايدة فى هذه المناطق.

وأوضح المحاسب متولى حسن رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أن المحافظة مستمرة فى حصر الأبراج المخالفة بالمدينة، مع استمرار تطبيق قرار وقف بناء الأبراج، مطالبا بإيجاد آليات جديدة وحلول وأفكار غير نمطية للتعامل مع أصحاب الأبراج السكنية المخالفة، والتوصل إلى حلول عملية لحل مشكلة المخالفات.

وتابع رئيس المدينة، سنمضى فى تفعيل تطبيقات قرار وقف بناء الأبراج السكنية بمدينة الإسماعيلية، مع ضرورة الالتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات الخاصة بالبناء والارتفاعات المسموح بها، وفقا للمخطط الاستراتيجى العام لمدينة الإسماعيلية وأنه يتم إنذار جميع أصحاب الأبراج المخالفة وإلزامهم بسرعة تلافى الملاحظات والمخالفات، مع المتابعة الميدانية والإشراف المتواصل لمتابعة مراحل التنفيذ لجميع الأبراج.



10- ابراج جديدة بحى ثالث



12- أبراج خلف حديقة الاندلس















