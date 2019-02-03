شاهد فى دقيقة.. تفاصيل أعلى فائدة على 5 شهادات ادخار فى مصر

كتب ـ أحمد يعقوب

تعد شهادة الادخار البلاتينية ذات العائد 17% متغير، هى أعلى فائدة فى السوق المصرفية ويطرحها البنك الأهلى المصرى عن طريق 420 فرعًا.

ويسرد "اليوم السابع" خصائص أعلى 5 شهادات ادخار فى مصر الآن.

- الشهادة البلاتينية

- العائد متغير بمعدل 17%

- مدتها 3 سنوات

- يصرف العائد كل 3 أشهر

شهادات المجموعة "ب"

­ - عائد 15.75%

- مدتها سنة

- يصرف عائدها شهريًا

الشهادة البلاتينية

- العائد ربع سنوى بمعدل 15.25%

- مدتها 3 سنوات

- يصرف العائد كل 3 أشهر

شهادات ادخار البنك الأهلى المصرى البلاتينية الشهرية

- مدتها 3 سنوات

- ذات فائدة 15%

- يصرف العائد شهريًا

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهرى

- معدل فائدة 13%

- مدتها 5 سنوات

- يصرف العائد شهريًا