شاهد فى دقيقة.. تفاصيل أعلى فائدة على 5 شهادات ادخار فى مصر

تعد شهادة الادخار البلاتينية ذات العائد 17% متغير، هى أعلى فائدة فى السوق المصرفية ويطرحها البنك الأهلى المصرى عن طريق 420 فرعًا.
ويسرد "اليوم السابع" خصائص أعلى 5 شهادات ادخار فى مصر الآن.
- الشهادة البلاتينية
- العائد متغير بمعدل 17%
- مدتها 3 سنوات
- يصرف العائد كل 3 أشهر
شهادات المجموعة "ب"
- عائد 15.75%
- مدتها سنة
- يصرف عائدها شهريًا
الشهادة البلاتينية
- العائد ربع سنوى بمعدل 15.25%
- مدتها 3 سنوات
- يصرف العائد كل 3 أشهر
شهادات ادخار البنك الأهلى المصرى البلاتينية الشهرية
- مدتها 3 سنوات
- ذات فائدة 15%
- يصرف العائد شهريًا
الشهادة الخماسية ذات العائد الشهرى
- معدل فائدة 13%
- مدتها 5 سنوات
- يصرف العائد شهريًا
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