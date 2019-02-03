سقوط 6 متهمين بحوزتهم حشيش وهيروين بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 6 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين والبانجو بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "اسلام.ك.ا" 22 عاما عاطل حال قيادته الدراجة البخارية رقم "109610 الإسماعيلية "والمبلغ بسرقتها فى المحضر 8676 لسنة 2018 جنح قسم ثالث الإسماعيلية عن بلاغ "محمد إبراهيم على" 29 عاما مقاول بحوزته كمية من مخدر الهيرون تزن حوالى 40 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "عصام.م.ع" 23 عاما عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 100جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "مصطفى.م.ح" 23 عاما عاطل بحوزته كمية من مخدر البانجو تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمود.م.ا" 33 عاما موظف بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 30 جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "احمد.م.ع" 29 عام عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 100جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "وليد.ج.م" 44 عاما عاطل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 3 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.