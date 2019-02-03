video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 فبراير 2019 10:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط 6 متهمين بحوزتهم حشيش وهيروين بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الأحد، 03 فبراير 2019 09:11 ص
سقوط 6 متهمين بحوزتهم حشيش وهيروين بقصد الاتجار فى الإسماعيلية حشيش - صورة أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 6 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين والبانجو بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "اسلام.ك.ا" 22 عاما عاطل حال قيادته الدراجة البخارية رقم "109610 الإسماعيلية "والمبلغ بسرقتها فى المحضر 8676 لسنة 2018 جنح قسم ثالث الإسماعيلية عن بلاغ "محمد إبراهيم على" 29 عاما مقاول بحوزته كمية من مخدر الهيرون تزن حوالى 40 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "عصام.م.ع" 23 عاما عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 100جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "مصطفى.م.ح" 23 عاما عاطل بحوزته كمية من مخدر البانجو تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمود.م.ا" 33 عاما موظف بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 30 جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "احمد.م.ع" 29 عام عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 100جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "وليد.ج.م" 44 عاما عاطل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 3 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط "عواد اسكندرية" أحد أخطر العناصر الإجرامية فى الإسماعيلية

الاسماعيلية

اخبار مصر

مخدرات

بانجو

حشيش

اخبار الحوادث




لا تفوتك
مرفت التلاوى: إسرائيل تسطو على تراثنا ومشغولاتنا اليدوية

مرفت التلاوى: إسرائيل تسطو على تراثنا ومشغولاتنا اليدوية

"رايتس ووتش التى من بنها".. المنظمة المعادية لمصر تتعامى عن حبس السلطات التركية لامرأة ورضيعها بعد 5 أيام من ولادته.. إعلامية إماراتية: تمارس منهج "اعمل نفسك ميت".. وحقوقى: ازدواجية مفضوحة وأهداف خبيثة

"رايتس ووتش التى من بنها".. المنظمة المعادية لمصر تتعامى عن حبس السلطات التركية لامرأة ورضيعها بعد 5 أيام من ولادته.. إعلامية إماراتية: تمارس منهج "اعمل نفسك ميت".. وحقوقى: ازدواجية مفضوحة وأهداف خبيثة

صور.. مواطن يكتب المصحف الشريف بخط يده فى المحلة.. محمد العنترى: بدأت فى كتابة القرآن الكريم منذ 7 أشهر وأدعو الله أن يطيل عمرى للانتهاء من كتابته.. ويؤكد: كتبت آيات قرآنية وأحاديث بالمساجد بدون مقابل

صور.. مواطن يكتب المصحف الشريف بخط يده فى المحلة.. محمد العنترى: بدأت فى كتابة القرآن الكريم منذ 7 أشهر وأدعو الله أن يطيل عمرى للانتهاء من كتابته.. ويؤكد: كتبت آيات قرآنية وأحاديث بالمساجد بدون مقابل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة