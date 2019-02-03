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سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 3-2-2019

الأحد، 03 فبراير 2019 01:06 م
سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 3-2-2019 اليورو _ أرشيفية
كتبت هبة حسام
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انخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد 3-2-2019، وسجل سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصرى  فروق طفيفة بين البنوك وبعضها.

 

بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى اليوم الأحد 20.19 جنيه للشراء، و20.37 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.21 جنيه للشراء

20.37 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.12 جنيه للشراء

20.33 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

20.13 جنيه للشراء

20.33 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

17.44 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.12  جنيه للشراء

20.33  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.15  جنيه للشراء

20.37 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.18 جنيه للشراء

20.35 جنيه للبيع


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