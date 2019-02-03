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الأحد، 03 فبراير 2019 04:57 م
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سعر الدولار اليوم الأحد 3-2-2019

الأحد، 03 فبراير 2019 01:05 م
سعر الدولار اليوم الأحد 3-2-2019 الدولار _ أرشيفية
كتبت هبة حسام
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سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 3-2-2019 استقرار ملحوظ على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية الأسبوع الماضى.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.59 جنيه للشراء

17.73 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.6 جنيه للشراء

17.7 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.6  جنيه للشراء

17.7  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.6 جنيه للشراء

17.7 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.6 جنيه للشراء

17.7 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.6  جنيه للشراء

17.7  جنيه للبيع


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