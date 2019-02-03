رجال مباحث السلام يواصلون جهودهم للقبض على قتلة سائق "توك توك"

كتب أحمد حسنى

يواصل رجال مباحث قسم شرطة ثان السلام القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك فى مدينة النهضة دائرة القسم.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار النيابة السلام، بسرعة القبض على الجناة بعد تفريغ كاميرات المراقبة المزروعة فى موقع الحادث مع سرعة ورود تحريات المباحث التكميلية.

وكشفت التحقيقات الأولية لغز العثور على جثة شاب فى العقد الثانى من العمر بمنطقة النهضة بالسلام وتوصلت إلى أن القتيل يدعى "مصطفى"، يعمل سائق "توك توك" بمدينة السلام، وفقد حياته بعد الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء، التى أسفرت عن إصابته بطعنات متفرقة واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط الجناة.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة ثان السلام، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة "مصطفى" سائق "توك توك" مقتولا وملقى بأحد الشوارع، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ فتحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة.

انتقل فريق من نيابة السلام، وعاين موقع العثور على الجثة وباشرت التحقيق وقررت ما سبق.