رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد معرض الفنون التشكيلية لطلاب جامعة الزقازيق

تفقد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، معرض الفنون التشكيلية لطلاب جامعة الزقازيق بقاعة المعارض بكلية العلاج الطبيعى بالجامعة، وذلك ضمن منافسات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثانى عشر فبراير 2019 فى مجال الفنون التشكيلية.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ بالأعمال واللوحات الفنية المقدمة من طلاب جامعة الزقازيق وتنوع أفكارها وتعبيراتها وخلال لقائه بالطلاب اطمأن على مدى توافر سبل الراحة وأداء الخدمة المقدمة من العاملين بجامعة كفر الشيخ، موجها بسرعة حل المعوقات وتذليل العقبات أمام أبنائنا الطلاب وهم فى أعيننا ونحن فى خدمتهم للخروج من أسبوع شباب الجامعات بالمستوى اللائق بجامعة كفر الشيخ.