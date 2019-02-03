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خطة إعدام صدام حسين.. ابنة الرئيس العراقى الراحل تكشف رسالة جديدة لوالدها

الأحد، 03 فبراير 2019 01:25 م
خطة إعدام صدام حسين.. ابنة الرئيس العراقى الراحل تكشف رسالة جديدة لوالدها رغد صدام حسين
كتب محمد رضا
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كشفت رغد صدام حسين، الابنة الكبرى للرئيس العراقى الراحل، مقتطفات من رسالة بعثها لها والدها خلال فترة أسره لدى القوات الأمريكية فى العراق، وتلك الرسالة لم تكن الأولى التى تكشف عنها خلال الفترة الحالية، حيث سبق وكشف عن رسائل أخرى خلال الأسبوع الماضى.

ونشرت رغد، عبر حساب منسوب لها، على "تويتر"، صورة لجزء من رسالة والدها، وعلقت عليها "جزء من رسالة الشهيد الرئيس صدام حسين فى أسره لابنته رغد"، وتعود رسالة صدام حسين إلى ديسمبر 2003، والذى كتب فيها "ترسخت القناعة لدى بأنهم ماضون فى خطة الموت، إلا لو أراد الله عكس ما أرادوا، وهو القادر وعلى كل شىء قدير".

 

بوست رغد
تدوينة رغد صدام حسين

 

كما كشف الرئيس الراحل فى الرسالة، تفاصيل طلب قدمه له أحد جنرالات القوات الأمريكية لدعوة الشعب العراقى إلى عدم المقاومة وإلقاء السلاح، وقال "يوم قدم لى أحد جنرالاتهم ورقة، قال لى المترجم، وهو يترجم كلام ذاك الجنرال بأنها تتضمن دعوة منك، يا صدام حسين لشعب العراق ومقاومته المسلحة الباسلة، إلى إلقاء السلاح وعدم المقاومة، وكان ذلك فى الشهر الثانى عشر من عام 2003"، وفى يناير الماضى، نشرت رغد، رسالة أخرى من والدها، كما نشرت قصيدة شعر كتبها صدام حسين بخط يده خلال فترة الأسر.

 

رسالة الرئيس العراقى الراحل صدام حسين
رسالة الرئيس العراقى الراحل صدام حسين

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

samir

صدام حسين بطل العرب القومى

غزا جارته الكويت .

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