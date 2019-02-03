خادمة بالشيخ زايد تسرق 200 ألف جنيه ومشغولات ذهبية وتخفيها مع زوجها

كتب بهجت أبو ضيف

اعترفت خادمة بسرقة 200 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من فيلا صاحب شركة تعمل بها بالشيخ زايد وأضافت المتهمة " آية. أ " 33 سنة أنها سلمت المسروقات لزوجها السائق، حيث أنه على علم بسرقتها الفيلا.

وبمواجهة زوجها اعترف بعلمه بسرقة زوجته المبلغ المالي والمشغولات الذهبية، حيث أخفاها بمسكنه بالقاهرة، وبإحالة المتهمين إلى النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا من " سيد. أ " صاحب شركة أفاد فيه باكتشافه سرقة مجهولين لمبلغ 200 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من الفيلا الخاصة به.

وبإجراء المعاينة و التحريات تبين للرائد أحمد صبري رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أن الفيلا مكونة من طابق أرضي وأول، وسلامة جميع منافذها، ولا يوجد بعثرة بمحتوياتها.

من خلال جمع البيانات وإجراء التحريات تبين أن "آية. أ " خادمة بالفيلا وراء ارتكاب الواقعة، وبالحصول على إذن من النيابة تم ضبطها.

وبمواجهتها اعترفت بسرقة الفيلا وإخفاء المسروقات لدى زوجها " جمعة. ع " سائق سابق اتهامه في 4 قضايا، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبحوزته 152 ألف جنيه، والمشغولات الذهبية المبلغ بسرقتها.

وذكر أنه أنفق باقي المبلغ المسروق، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.