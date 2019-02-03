حبس تشكيل عصابى لسرقته سيارة نقل محملة برأس ماشية بالمنوفية

المنوفية _ محمدفتحى

قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، حبس 5 عاطلين لسرقتهم سيارة نقل محملة برأس ماشية من قائدها تحت تهديد السلاح، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقى بلاغ من سائق سيارة نقل "محملة برأس ماشية" وتاجرى ماشية، وجميعهم مقيمون بمدينة أشمون، بقيام بعض الأشخاص "مجهولين" بحوزة أحدهم فرد خرطوش باستيقافهم بطريق فرعى وسط الزراعات من أشمون- باتجاه مدينة منوف، والاستيلاء على السيارة بحمولتها ومبلغ مالى وفروا هاربين .

تم تشكيل فريق بحث، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أسفرت جهود البحث عن تحديد مرتكبى الواقعة، وهم كلٍ من، "رضا .ط"31 عاما "له معلومات جنائية"، "بشير .ع.ذ" 31 عاما "له معلومات جنائية"، "أحمد .ج" 34 عاما، "عبدالكريم .ج" 28 عاما "له معلومات جنائية"، "وليد .س" 30عاما "له معلومات جنائية"، وجميعهم مقيمون بشبين القناطر بالقليوبية .

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تم ضبطهم عدا المتهم الخامس، وبحوزتهم 2 فرد خرطوش، طلقتين لذات العيار، سلاح أبيض "مطواة"، والسيارة النقل المبلغ بسرقتها، تم العثور عليها بدائرة قسم شرطة القصاصين - بالإسماعيلية.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة، وأرشدوا عن هاتفين محمولين خاصين بالمجنى عليهما، والسيارة النقل المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، ورأس الماشية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.