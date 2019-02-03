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جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة تحويل العملة "بيتكوين"

الأحد، 03 فبراير 2019 11:44 م
جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة تحويل العملة "بيتكوين" رجال الجمارك مع المضبوطات
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت جمارك مطار الغردقة، برئاسة سعيد كامل مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من أجهزة من البيتكوين "تحويل وتعدين العملة" بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .
 
كان اشتبه كلا رامى مروان، وعاصم عبد العليم مأمورى الجمرك فى راكب سويدى
الجنسية، اثناء أنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة بيجاسوس القادمة من مطار صبيحة بتركيا. 
 
وبالعرض على جابر موسى نائب مدير جمارك المطار قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من  راضى مجدى و محمد صبحى مأمورى الجمرك.
 
وبتفتيش الحقائب تبين وجود  6 أجهزة تحويل وتعدين العملة (بيتكوين) داخل الأمتعة الشخصية الخاصة به، وبلغت التعويضات المستحقة 300 ألف جنيه. 
 
قرر الدكتور محمد حسن عنان مدير عام جمارك الغردقة تحرير محضر ضبط رقم 6 سنة 2019  .
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