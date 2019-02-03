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جامعة سوهاج تشهد غدا انطلاق معسكر مشروع "نقدر" لتنمية مهارات الطلاب

الأحد، 03 فبراير 2019 05:54 م
جامعة سوهاج تشهد غدا انطلاق معسكر مشروع "نقدر" لتنمية مهارات الطلاب الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج- محمود مقبول
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تشهد جامعة سوهاج، غدا، الاثنين، وحتى الجمعة 8 فبراير، انطلاق معسكر مشروع "نقدر" لتنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل طلاب الجامعة من مختلف الكليات، وذلك للدفعة الأولى التى يبلغ عدد طلابها 120 طالب، يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتدريب وتأهيل طلاب الجامعات لسوق العمل، لسد حاجة الدولة من الأيدى العاملة.

 

ومن جانبها، قالت الدكتورة غادة عبدالرحيم مستشار رئيس جامعة سوهاج لتأهيل وتدريب الطلاب، ومؤسس مشروع "نقدر"، أن التدريب هذا الأسبوع يعتبر الأغنى والأكثر إفادة، حيث يشارك فيه مؤسسات عالمية تتواجد لأول مرة فى محافظة سوهاج والصعيد، ومنها مايكروسوفت والبرنامج الانمائى لهيئة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الاستعانة بمؤسسات حكومية كوزارة الشباب المصرية، والمجلس القومى للمرأة، وأعضاء هيئة التدريس فى الجامعة.

 

وأضافت مستشار رئيس جامعة سوهاج، أن الدورات لمايكروسوفت سوف تشمل ريادة الأعمال، وإدارة المخاطر، وخطة العمل، والخطة الاستراتيجية، وصناعة علامة تجارية، بالإضافة إلى دورات الوصول إلى العملاء وأداره الموارد البشرية، والتوعية المالية، ومهارات عرض المشروع، ومن المقرر أن يتم إجراء اختبار فى اليوم الأخير للمعسكر لـ30 مشروعا من مشروعات طلاب "نقدر"، ويتم تأهيل الفائزين إلى معسكرات فى مدينة شرم الشيخ ومطروح وبورسعيد.

 

اما على الشق الاخر، فتشمل دورات التنمية البشرية عدد من الموضوعات المتباينة فى مختلف المجالات ومنها التنمية الزراعية، والشباب وريادة الأعمال، ودور الشباب فى دعم القرى الأكثر فقرا، بالإضافة إلى موضوعات آخرى مثل إدارة الأزمات والخطة التسويقية، كما من المقرر مناقشة أبحاث الطلاب لاختيار 10 أبحاث للمشاركة فى مؤتمر التنمية المستدامة فى الأقصر، بالإضافة إلى مناقشة أبحاث وأفكار الطلاب لدعم القرى الأكثر فقرا، يعقبه طرح لهذه الأفكار على محافظ سوهاج ورئيس الجامعة.

 

كما أشارت الدكتورة غادة عبدالرحيم، إلى تنظيم يوم رياضى للطلاب لاستخراج طاقاتهم ومواهبهم الرياضية فى الملاعب بكلية التربية الرياضية، وإقامة احتفالية كبرى فى اليوم الأخير لعرض مواهب الطلاب، وتكريم الأبحاث الفائزة، وسيضم اليوم الأخير الطلاب المتقدمين للجان البالغ عددهم 400 طالب، بالإضافة إلى طلاب المشروع، ليصبح إجمالى حضور الطلاب أكثر من 500 طالب، لذلك قررت جامعة سوهاج، فتح قاعة تنمية القدرات والقاعة الزجاجية، بالإضافة إلى إنها من أكبر القاعات فى الجامعة لاتساع إعداد الطلاب المشاركين فى مشروع نقدر.

 

 

 


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