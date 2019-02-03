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"تموين الأقصر" تضبط 3 مخالفات مخابز وتحرر 11 محضر مخالفة بالأسواق

الأحد، 03 فبراير 2019 11:17 م
"تموين الأقصر" تضبط 3 مخالفات مخابز وتحرر 11 محضر مخالفة بالأسواق حملات تموين - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى
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صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت متابعة الأسواق والتجار والمخابز، وخرجت حملة تموينية بقيادة عماد إدوار مدير الإدارة وفرق العمل مستقلين الدرجات البخارية. 

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ”اليوم السابع”، أن الحملات أسفرت عن ضبط 2 مخالفة مخابز أنتجت خبز ناقص الوزن 18 و19، وتم ضبط مخبز تصرف فى جوال دقيق 50 كيلوجراما 

وأوضح الدكتور تامر صلاح، أنه تم أيضاً ضبط 2 مخالفة عدم وجود شهادة صحية، وضبط 6 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط 10 أكياس بسبوسة منتهية الصلاحية، وضبط 6 علب ملبن منتهية الصلاحية وقيدت ضد مجهول، وضبط 150 كيس خميرة بيرة بدون بيانات، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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