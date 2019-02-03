تفاصيل ضبط تشكيل عصابى سرق مولادت كهرباء بملايين الجنيهات بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

وجهت نيابة الحسينية، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، تهمة سرقة مهمات خاصة بتوليد الكهرباء لتشكيل عصابى ضم 7 متهمين سرقوا أسلاك كهرباء بقيمة أكثر من 5 ملايين جنيه من دائرة مركز صان الحجر.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا يتهم مجهولون بسرقة 4 بكرات كابلات كهرباء جهد متوسط 1623 مترا، من منطقة صان الحجر، عن طريق تحميلها على أحد عربات النقل وتم سرقتها، والتى من المقرر أن يتم استخدامها فى تغذية صوامع صان الحجر، وتقدر قيمة المسروقات بأكثر من 5 ملايين جنيه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 846 إدارى صان الحجر لسنة 2019.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى ضم كلً من: النقيب أحمد سليم، رئيس مباحث صان الحجر، والرائد محمود كمال، رئيس مباحث الحسينية، والمقدم محمد أيوب، وكيل فرع البحث بالشرق، برئاسة العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، وبإشراف اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، مدير مصلحة الأمن العام بالشرقية،حيث توصلت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "الغريب.م.ع.ال" و"إبراهيم.أ.م.ال" و"خالد.ح.أ.ح" و"السيد.ع.ال.ع"، و"دكروري.ض.م.ح" و"محمود.م.ص.ع" و"أحمد.أ.ح".

وتم ضبط المتهمين بعد أقل من 48 ساعة على الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لسرقة الكابلات، حيث تولى المتهمين من الأول للرابع سرقة الكابلات وانتحلوا صفة مهندسين فنيين للمرور بسيارات المسروقات، فيما قام المتهمين الثلاثة من الخامس إلى السابع بشراء المسروقات وهم يعلمون بسرقتها، وتم التحفظ عليهم جميعًا فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة سرقة مهمات خاصة بتوليد وتوزيع الكهرباء.