تعليم القليوبية: اجتماع لبحث التخصصات وأعداد المعلمين المطلوبين.. الثلاثاء

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن المديرية فى انتظار الكتاب الدورى لوزير التربية والتعليم بشأن التعاقدات بين المديريات والمعلمين لسد العجز فى التخصصات بالمديريات، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع الثلاثاء المقبل لمناقشة التخصصات المطلوبة للمعلمين بالمدارس وتحديد الأعداد المطلوبة لبدء التعاقد الفورى.

وأضاف "عجلان" لـ "اليوم السابع"، أن الاجتماع سيتضمن مناقشة كل أنواع التخصصات، والعمل على مراعاة مناطق تواجد المعلمين الذين سيتم التعاقد معهم ومراعاة عدالة التوزيع للمعلمين، حفاظا على سير العملية التعليمية بشكل سليم.

وكان قد أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، عددًا من القرارات الموجهة لتحسين أوضاع المعلمين المعيشية والتيسير عليهم، حيث وافق على فتح باب التقدم للوظائف التعليمية فى جميع مديريات التعليم، وذلك وفق التخصصات المطلوبة لسد العجز فى المعلمين فى المدارس، وذلك بدءًا من يوم الخميس المقبل الموافق 7 فبراير 2019، على أن يكون التعاقد مؤقتًا للفصل الدراسى الثانى فقط.

كما أصدر شوقى كتابًا دوريًا لفتح باب التقدم لاستلام جميع المستندات الخاصة بضم المدة السابقة للتعيين، وذلك لجميع معلمى مصر، ومن المقرر أن يتم فتَح باب التقدم بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 فبراير 2019. وجاء هذا الكتاب بناء على المذكرة المقدمة من نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين الدكتور محمد عمر، وذلك وفقًا لحصر سابق أعدته الوزارة من قبل.