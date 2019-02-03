video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 فبراير 2019 02:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعطل حركة قطارات الصعيد بعد حريق مقدمة قطار أسوان - الإسكندرية دون إصابات

الأحد، 03 فبراير 2019 01:33 م
تعطل حركة قطارات الصعيد بعد حريق مقدمة قطار أسوان - الإسكندرية دون إصابات قطار- أرشيفية
كتب فريق المحافظات
إضافة تعليق

شب حريق بجرار أحد قطارات السكة الحديد بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقى مأمور شرطة السكة الحديد بأسوان، بلاغا بنشوب حريق بقطار 163، المنطلق من محطة أسوان فى طريقه إلى الإسكندرية، بمنطقة الأعقاب بحرى بمركز أسوان.

انتقلت على الفور سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، الذى تبين نشوبه بجرار القطار فقط، قبل امتدادها إلى باقى عربات القطار، بعد أن سارع ركاب القطار بالنزول منه فور مشاهدتهم الحريق.

وتقوم الأجهزة الأمنية ومسئولى السكة الحديد بسرعة رفع الجرار المحترق من السكة لإعادة تسيير الحركة فى اتجاه "النازل" والتى تعطلت بسبب الحادث.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التصريح بدفن جثتى عاملين فى حادث تصادم قطار بقليوب

مصرع مهندس زراعى اصطدم بقطار الصعيد فى بنى سويف

اسوان

السكه الحديد

حريق

قطار

وزاره النقل

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
مرفت التلاوى: إسرائيل تسطو على تراثنا ومشغولاتنا اليدوية

مرفت التلاوى: إسرائيل تسطو على تراثنا ومشغولاتنا اليدوية

"رايتس ووتش التى من بنها".. المنظمة المعادية لمصر تتعامى عن حبس السلطات التركية لامرأة ورضيعها بعد 5 أيام من ولادته.. إعلامية إماراتية: تمارس منهج "اعمل نفسك ميت".. وحقوقى: ازدواجية مفضوحة وأهداف خبيثة

"رايتس ووتش التى من بنها".. المنظمة المعادية لمصر تتعامى عن حبس السلطات التركية لامرأة ورضيعها بعد 5 أيام من ولادته.. إعلامية إماراتية: تمارس منهج "اعمل نفسك ميت".. وحقوقى: ازدواجية مفضوحة وأهداف خبيثة

صور.. مواطن يكتب المصحف الشريف بخط يده فى المحلة.. محمد العنترى: بدأت فى كتابة القرآن الكريم منذ 7 أشهر وأدعو الله أن يطيل عمرى للانتهاء من كتابته.. ويؤكد: كتبت آيات قرآنية وأحاديث بالمساجد بدون مقابل

صور.. مواطن يكتب المصحف الشريف بخط يده فى المحلة.. محمد العنترى: بدأت فى كتابة القرآن الكريم منذ 7 أشهر وأدعو الله أن يطيل عمرى للانتهاء من كتابته.. ويؤكد: كتبت آيات قرآنية وأحاديث بالمساجد بدون مقابل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة