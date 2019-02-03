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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضعوط هبوط المواد الأساسية والصناعة

الأحد، 03 فبراير 2019 01:42 م
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضعوط هبوط المواد الأساسية والصناعة بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط هبوط 5 قطاعات. 
 
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% خاسرا عدد 19.83 نقطة ليغلق عند مستوى 5186.16 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.45% خاسرا عدد 24.35 نقطة ليصل إلى مستوى 5405.75 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.24% خاسراً عدد 11.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4786.52 نقطة.
 
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 223 مليون سهم بقيمة 25.6 مليون دينار كويتى عبر 5285 صفقة.
 
 
واتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.42%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.65%، ثم قطاعى البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.87%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.09%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.05%.
 
 
وجاء سهم "تجارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.86%، تليه أرزان بنسبة 8.36%، ثم كميفك بنسبة 8.09%، فيما تصدر سهم "صلبوخ" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.23% ثم وثاق بنسبة 5.65%، ثم الإعادة بنسبة 4.96%.
 

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