تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.29% خاسرة 31.14 نقطة، ليغلق عند مستوى 10689.17 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 5.6 مليون سهم بقيمة 148.5 مليون ريال قطرى عبر 3306 صفقة، وارتفع 24 سهم، وانخفض 20 سهم، واستقر سهمين.

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.09%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.66%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.56% ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.93%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.13%.