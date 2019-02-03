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تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث مدينة الإنتاج" لـ 1 أبريل

الأحد، 03 فبراير 2019 02:34 م
تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث مدينة الإنتاج" لـ 1 أبريل المستشار معتز خفاجى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأحد، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى"، لـ1 أبريل للمرافعة.
 
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
 
كان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج" 2 أغسطس عام 2013، ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.
 
 

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