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تأجيل إعادة محاكمة متهمين بأحداث عنف الجيزة لـ2 مارس المقبل

الأحد، 03 فبراير 2019 02:08 م
تأجيل إعادة محاكمة متهمين بأحداث عنف الجيزة لـ2 مارس المقبل المستشار شبيب الضمرانى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الأحد،  تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين، بتهمة قطع الطريق بمحيط جامعة القاهرة، والمعروفة بـ"أحداث عنف الجيزة"، لجلسة 2 مارس المقبل للمرافعة. 
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر وتعطيل المواصلات العامة.
 
 
 
 
 
 
 

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