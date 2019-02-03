"اليوم السابع" داخل أكبر مجمع لنباتات البحوث الزراعية بجامعة الأزهر فرع أسيوط.. صور

كتب فريق المحافظات

تعتبر النباتات من أكثر المصادر الجيدة إصدارا للأكسجين، فضلا عن أن النباتات الخضراء بجميع أنواعها وأشكالها تؤدى رؤيتها إلى إحداث طاقة إيجابية بالجسم، والتمتع بمشاهدة مناظر مبهجة تريح الأعصاب وتعطى إحساسا بالبهجة، بالإضافة إلى أن النباتات من أهم مصادر المستخدمة فى تركيب وتصنيع الأدوية من خلال النباتات والأعشاب الطبية ففى الفترة الأخيرة احتلت النباتات الطبيعية جزءا كبيرا من تركيب الأدوية ودخولها فى العديد من براءات الاختراع التى تعالج الأمراض المستعصية، والتى فشلت المركبات الكيمائية فى علاجها.

وكان لـ"اليوم السابع" جولة فى معرض بيع نباتات ومنتجات مركز البحوث الزراعية بكلية الزراعة جامعة الأزهر فرع أسيوط، حيث يوجد أكثر من 500 نوع من النباتات بأنواعها، من شتلات وأشجار وفاكهة وأشجار خشبية وزينة، ونباتات الزينة ونباتات طبية وعطرية ونباتات ظل وزهور وشتلات وأسماك وعصافير زينة ومستلزماتها.

يقول حسن سيد عبد العال المشرف على إدارة مشتل ومعرض مركز البحوث الزراعية أن المعرض يعتبر من أكبر المعارض والمشاتل بمحافظة أسيوط ولا يعتبر معرض فقط بل معرض وإنتاج حيث أن هناك مساحة مخصصة للزراعة والإنتاج حيث يضم أكثر من 500 نوع من أشجار الزينة ،وأشجار الفاكهة والنباتات الطبية والعطرية حتى أن النباتات النادرة مثل "عمة القاضى الصفراء" وهى إحدى نباتات الصبار، والبيبلناجو أيضا موجودة بالمعرض.

وأضاف المشرف على المعرض أن هناك أكثر من 400 نبات زينة، وأشهرها والذى يشهد طلبا كبيرا مثل الورد البلدى، وسرو الليمون وهو يأخذ اللون الأصفر لليمون ورائحته الجميلة، والجازونيا، والشارانيا، والجازانيا، والعطر البلدى، والياسمين البلدى ومن الفاكهة يوجد أكثر من 20 نوع مختلف الفاكهة يقبل الأهالى والمزارعون فى أسيوط على شراء بعض أنواع الفاكهة مثل المانجو بأنواعها المختلفة وهى متوافرة بكل أنواعها ،و والبرتقال واليوسفى والليمون بالنسبة للموالح والخوخ والمشمش ،والرمان والجوافة والقشطة والبشملة والقشطة.

وأوضح المشرف على المجمع والمعرض أن النباتات الطبية والعطرية تشهد إقبالا كبيرا ومن هذه النباتات التى تجد رواجا فى بيعها البردقوش، وحصى اللبان، والزعتر والمرمرية، وكف مريم والعطر البلدى، والنعناع السعودى كما أن نباتات الظل أيضا من النباتات الجميلة والتى يقبل عليها الكثيرون وخاصة أصحاب المكاتب والقاطنون بالشقق السكنية ومن اشهرها البوتف، والسنجريوم.

وأضاف حسن عبد العال أن معرض مركز البحوث ليس معرضا ومشتلا فقط بل أيضا تجرى فيه الأبحاث الزراعية الخاصة بأساتذة جامعة الأزهر فرع أسيوط وآخر الأبحاث التى تجرى فيه مثلا بحث خاص بأحد الأساتذة عن بصل الجلادورس، وأشجار الكايا وهى ابحاث هامة فى مجال النباتات.

وأشار المشرف على المعرض أن أسعار المعرض بسيطة جدا وفى متناول الأيدى وهناك توجيهات من إدارة جامعة الأزهر بأن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع حيث أن هناك أكثر من 20 صنفا من النباتات يصل سعرها لأقل من 20 جنيه للصنف ومثلها فى أصيص ب5 جنيهات وهى أسعار قليلة جدا إذا ما قورنت بأسعار المشاتل فى الخارج وذلك فى القطاعى أما فى حالة الجملة فهناك تخفيضات تصل إلى 20 او 30 %.







































































































