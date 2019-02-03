القبض على شخصين هاربين من حكمى بالسجن المؤبد بالقليوبية

كتب فريق المحافظات

القت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، القبض علي شخصين هاربين من حكمى بالسجن المؤبد،وغرامة مالية ،تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

تلقي اللواء رضا طبلية ،مدير أمن القليوبية،اخطارا من ضباط مباحث قسم تنفيذ الاحكام ،بضبط المدعو "ع.ع.م" المحكوم عليه هارب في القضية رقم 11499 لسنة 2008م جنايات قسم المعادي "مخدرات " كلي رقم 2942 لسنة 2008م ، بالسجن المؤبد وغرامة 10 الاف جنية ، و"ا.ا.ع"28 سنة، عامل ، المحكوم عليه هارب في القضية رقم 1445 لسنة 2017م جنايات قسم الوراق "مخدرات "، كلي رقم 1219 لسنة 2017م ، بالسجن المؤبد وغرامة 10 الاف جنية، وتم التحفظ على المتهمين وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.