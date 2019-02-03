السيطرة على مشاجرة مسلحة بين 7 أشخاص وضبط طرفيها بإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين 7 أشخاص بسبب خلافات سابقة بإمبابة، حيق أطلق أحدهم أعيرة نارية دون إصابات، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى العميد محسن كامل مأمور قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عدد من الأشخاص.

فانتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، والرائد مؤمن فراج معاون مباحث القسم إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين صاحب شركة ملابس وشقيقه ونجل شقيقه، وبين عامل و3 من اسرته بسبب خلافات سابقة، حيث تبادلوا الإعتداء، وأطلق صاحب الشركة أعيرة نارية دون وقوع إصابات.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، والسلاح النارى المستخدم فى المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.