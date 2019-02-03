السيطرة على حريقين منفصلين فى سوهاج دون حدوث إصابات

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى وكيل الإدارة من السيطرة على حريقين منفصلين الأول بشقة بشارع أبن لقمان ــ دائرة قسم أول سوهاج.

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالدور الثالث ملك المدعو "مينا ج س ف" ويقيم بذات العنوان وتم السيطرة على الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال زوجة مالك الشقة "مارى ع خ م" 31 سنة ربة منزل، وتقيم بذات العنوان قررت بمضمون ما تقدم وأرجعت سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى، ونفت الشبهة الجنائية وأضافت باحتراق بعض المنقولات المنزلية.

أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة.

وجاء الحريق الثانى بناحية مزاتة شرق دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل "محمد ا ا حسن" 24 سنة طالب ويقيم بذات الناحية، وأمتد لأحواش مجاورة ملك كل من "رزق ا" 32 سنة عامل، و"بسام ج م ع" 30 سنة عامل، و "عاشور ب م" 29 سنة عامل و "بخيت م ع" 45 سنة عامل، ويقيمون بذات الناحية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بمنزل الأول، ونفوا الشبهة الجنائية وأضافوا بنفوق رأس ماشية، "5" رأس أغنام ودابة واحتراق بعض المنقولات المنزلية.

وكمية من البوص والأخشاب، أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وتم إخطار الإدارة البيطرية لاتخاذ اللازم، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة.