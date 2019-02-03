السجن المشدد 6 سنوات لمندوب دعاية وإعلان متهم بالاتجار فى الهيروين بإمبابة

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان بمعاقبة "نور الدين.م" 30 سنة مندوب دعاية وإعلان بالسجن المشدد 6 سنوات، لإتهامه بالاتجار فى المخدرات.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا وهشام فؤاد عطية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم أثناء بيعه المواد المخدرة (هيروين)، لأحد عملائه خلف مستشفى الحميات بمنطقة إمبابة، وبحوزته مواد مخدرة ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة، للاتجار فيها، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى احالته للمحكمة.