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"الجنايات" تقرر اليوم مصير 5 متهمين بـ"خلية أكتوبر الإرهابية"

الأحد، 03 فبراير 2019 04:00 ص
"الجنايات" تقرر اليوم مصير 5 متهمين بـ"خلية أكتوبر الإرهابية" المستشار شعبان الشامى
كتب أحمد حسنى
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تصدر الدائرة 15 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شعبان الشامى، حكمها على 5 متهمين فى إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية اكتوبر الإرهابية".

يصدر الحكم بعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضى وأحمد رضا.

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من 7 محكوم عليهم منهم 5 بالإعدام شنقاً، و2 بالسجن المؤبد، وتغريمهم 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى مغايرة.

 

 


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