التحقيقات: ميدو المتهم بتصنيع الأستروكس سبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات"

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة إمبابة، عن أن المتهم بتحويل مسكنه إلى مصنع لإنتاج مخدر الاستروكس، وترويجه على عملائه سبق اتهامه فى قضيتين اتجار فى المخدرات.

وأشارت التحقيقات، إلى أن تحريات رجال مباحث إمبابة، كشفت عن تورط "محمد.ا" وشهرته "ميدو" عاطل سابق اتهامه فى قضيتين مخدرات، بتصنيع مخدر الاستروكس داخل مسكنه وبيعه لعملائه.

وأضاف التحقيقات، أن قوة من رجال مباحث قسم شرطة إمبابة، اعدت كمينا للمتهم وألقت القبض عليه، وبحوزته 26 كيسا من مخدر الاستروكس.

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بتصنيع المواد المخدرات وبيعها لعملائه.