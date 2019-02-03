الأرصاد تحذر: الحرارة تنخفض 10 درجات الأربعاء وأمطار رعدية تصل للسيول

كتب محمود راغب



اليوم السابع بلس

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تشهد البلاد يومى الاثنين والثلاثاء ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها بقيم تتراوح من 7-8 درجات مئوية عن المعدل الطبيعى لها وتبلغ ذروة هذا الارتفاع يوم الثلاثاء مصحوبا بنشاط الرياح الجنوبية على شمال وغرب البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق المكشوفة واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى بيان له، أنه من المقرر أن تنخفض درجات الحرارة يوم الأربعاء بقيم تتراوح من 9-10 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثف السحب المنخفضة والمتوسطة اعتبارا من يوم الثلاثاء، وحتى الجمعة المقبلة يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب الأنحاء قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس، على أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وجنوب البلاد.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية بعدم تخفيف الملابس وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط والقيادة بهدوء على الطرق السريعة نظرا لانخفاض الرؤية أثناء سقوط الأمطار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة يومي الاثنين والثلاثاء فهي كالاتي :

السواحـل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 26 الى 28 درجة مئوية السواحل الشمالية الغريبة من 24 الي 26 درجة مئوية محافظـات الوجه البحري والقاهرة من 27 الى 31 درجة مئوية محافظـات شمال الصعيـد من 29 الى 32 درجة مئوية محافظات جنوب الصعيد من 30 إلى 33 درجة مئوية . محافظات جنوب سـيناء من 25 الى 28 درجة مئوية

وعن درجات الحرارة المتوقعة يومي الأربعاء والخميس فهي كالاتي :

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 20 إلى 18 درجة مئوية . السواحل الشمالية الغريبة من 18 إلى 17 درجة مئوية . محافظـات الوجه البحري والقاهرة من 20 إلى 19 درجة مئوية محافظـات شمال الصعيد من 21 إلى 20 درجة مئوية . محافظات جنوب الصعيد من 30 إلى 29 درجة مئوية . محافظات جنوب سيناء من 27 إلى 25 درجة مئوية .

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكل المسؤولين فى المحافظات باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات خاصة في المناطق المعنية بالسيول .