ارتفاع سهم المصرية للاتصالات بنسبة 7% بعد التغييرات التنفيذية الجديدة

كتبت هبة السيد

شهد سهم الشركة المصرية للاتصالات ارتفاعا ملحوظا اليوم وصلت إلى مستوى 15 جنيها بزيادة نسبتها 7% وسط توقعات بزيادة تلك النسبة خلال الاسبوع الجاري، وصرح مسئول بالشركة أن ارتفاع سهم المصرية للاتصالات يعد هو الاعلى منذ 7 شهور وذلك عقب التغييرات الأخيرة التي شهدتها الشركة في الإدارة التنفيذية، مضيفا أن تلك التغييرات ستصاحبها عدد من التكليفات والمهام الجديدة للشركة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المصرية للاتصالات تسير وفق خطة عمل واستراتيجية واضحة من أجل تحسين خدمات الاتصالات والمساهمة في عمليات التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة، الأمر الذي ينعكس ايجابيا على الموقف المالي والتشغيلي للشركة في وقت قريب، مشيرا إلى أن تلك النتائج الايجابية بدأت في الظهور اليوم مع ارتفاع سهم الشركة في البورصة.

وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت عن تعيين المهندس عادل حامد – أحد ابناء الشركة - عضوًا منتدبًا ورئيسا تنفيذيا للشركة، وقامت الحكومة المصرية بتغيير بعض ممثليها فى مجلس إدارة الشركة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء. حيث شملت تغييرات ممثلى الحكومة فى المجلس الجديد تعيين اللواء أ.ح. طارق محمد عبد الله الظاهر خلفًا للواء أ.ح أشرف محمد فريد، وتعيين المهندس حسام عبد الله موسى الجمل خلفًا للمهندس عمرو عبد الرشيد منصور.