video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 فبراير 2019 02:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع سهم المصرية للاتصالات بنسبة 7% بعد التغييرات التنفيذية الجديدة

الأحد، 03 فبراير 2019 07:48 م
ارتفاع سهم المصرية للاتصالات بنسبة 7% بعد التغييرات التنفيذية الجديدة المهندس عادل حامد
كتبت هبة السيد
إضافة تعليق

شهد سهم الشركة المصرية للاتصالات ارتفاعا ملحوظا اليوم وصلت إلى مستوى 15 جنيها بزيادة نسبتها 7% وسط توقعات بزيادة تلك النسبة خلال الاسبوع الجاري، وصرح مسئول بالشركة أن ارتفاع سهم المصرية للاتصالات يعد هو الاعلى منذ 7 شهور وذلك عقب التغييرات الأخيرة التي شهدتها الشركة في الإدارة التنفيذية، مضيفا أن تلك التغييرات ستصاحبها عدد من التكليفات والمهام الجديدة للشركة خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المصرية للاتصالات تسير وفق خطة عمل واستراتيجية واضحة من أجل تحسين خدمات الاتصالات والمساهمة في عمليات التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة، الأمر الذي ينعكس ايجابيا على الموقف المالي والتشغيلي للشركة في وقت قريب، مشيرا إلى أن تلك النتائج الايجابية بدأت في الظهور اليوم مع ارتفاع سهم الشركة في البورصة.

 

وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت عن تعيين المهندس عادل حامد – أحد ابناء الشركة - عضوًا منتدبًا ورئيسا تنفيذيا للشركة، وقامت الحكومة المصرية بتغيير بعض ممثليها فى مجلس إدارة الشركة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء. حيث شملت تغييرات ممثلى الحكومة فى المجلس الجديد تعيين اللواء أ.ح. طارق محمد عبد الله الظاهر خلفًا للواء أ.ح أشرف محمد فريد، وتعيين المهندس حسام عبد الله موسى الجمل خلفًا للمهندس عمرو عبد الرشيد منصور.

 

 


إضافة تعليق

المصرية للاتصالات

سهم الشركة

التحول الرقمى

أخبار الاقتصاد

سعر السهم




لا تفوتك
رئيس "النواب" يحيل للجنة العامة طلبا مقدما لتعديل الدستور من أكثر من خُمس الأعضاء

رئيس "النواب" يحيل للجنة العامة طلبا مقدما لتعديل الدستور من أكثر من خُمس الأعضاء

وزارة الخارجية تنجح فى الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين بإيران

وزارة الخارجية تنجح فى الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين بإيران

وزير الاقتصاد الألماني ينقل للسيسى تحيات "ميركل" ويشيد بالتطورات الإيجابية فى مصر.. الرئيس: إرادة الشعب المصرى فى الحفاظ على بلاده وتنميتها هي خير ضمانة لاستدامة الاستثمار

وزير الاقتصاد الألماني ينقل للسيسى تحيات "ميركل" ويشيد بالتطورات الإيجابية فى مصر.. الرئيس: إرادة الشعب المصرى فى الحفاظ على بلاده وتنميتها هي خير ضمانة لاستدامة الاستثمار

فيديو وصور.. "أغرب أرض فى العالم.. كلما حفرنا ظهرت كنوز جديدة".. تفاصيل العثور على مقبرة عقب تنقيب مواطن عن الآثار قرب الأهرامات.. حفر أسفل منزل يكشف تماثيل جدارية منحوتة.. وشرطة السياحة تبحث عن المتهم

فيديو وصور.. "أغرب أرض فى العالم.. كلما حفرنا ظهرت كنوز جديدة".. تفاصيل العثور على مقبرة عقب تنقيب مواطن عن الآثار قرب الأهرامات.. حفر أسفل منزل يكشف تماثيل جدارية منحوتة.. وشرطة السياحة تبحث عن المتهم

الأرصاد تحذر: الحرارة تنخفض 10 درجات الأربعاء وأمطار رعدية تصل للسيول

الأرصاد تحذر: الحرارة تنخفض 10 درجات الأربعاء وأمطار رعدية تصل للسيول

الزمالك يستهل مشوار مجموعات الكونفدرالية بخسارة ثقيلة أمام جورماهيا 4 / 2

الزمالك يستهل مشوار مجموعات الكونفدرالية بخسارة ثقيلة أمام جورماهيا 4 / 2

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة