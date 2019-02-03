إنقاذ شخص وابنه من حريق شقة فى الهرم والحماية المدنية تسيطر على الحريق

كتب عبد الرحمن سيد

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى الطابق التاسع لعقار فى منطقة الهرم دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، فيما تم إنقاذ شخص وابنه كانا متحجزين داخل غرفة وتم انزالهم من المكان بواسطة سلم هيدروليكى.

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الهرم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.