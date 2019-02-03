إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة أجرة على صحراوى بنى سويف الشرقى

أصيب 9 أشخاص فى انقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف "الجيش" بالاتجاه القبلى .

وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف، مساء أمس السبت، إخطارًا من نائبه اللواء عاطف سلامة يفيد انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" على مسافة 5 كيلو مترات من بوابة التحصيل الأولى بدائرة المحافظة.

ونتج عن الحادث إصابة كل من: مصطفى مغربى على، 35 سنة، مركز ملوي، المنيا، اشتباه كسر بالعمود الفقرى- بلال محمود سيد، 13سنة، ملوي، المنيا، كدمات وسحجات بالجسم - أحمد شوقى حسين، 48 سنة، القاهره، اشتباه كسر بالساق الايمن- إيمان اسماعيل عبد المنعم، 34 سنة، القاهره، كدمات وسحجات بالجسم - عبد العزيز جابر عبد العزيز، 25 سنة، المنيا، جرح قطعى بالوجه- بكرى مصطفى على، 19 سنة، المنيا، كدمات وسحجات بالجسم - أحمد محمد سيد، 28 سنة، المنيا، كدمات وسحجات بالجسم - ندى مصطفى اسماعيل، 19 سنة، المنيا، كدمات وسحجات بالجسم - مصطفى مغربى عنتر، 24 سنة، ملوى، المنيا اشتباه خلع بالكتف الأيسر.

دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسبع سيارات للمشاركة فى نقل المصابين إلى المستشفى العام، وانتقل العميد حسام الشايب مدير المرور، وبعد المعاينة تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات على الطريق الصحراوى وتحرر محضر بالواقعة وجارى إرساله إلى النيابة لمباشرة التحقيقات .