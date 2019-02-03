إحالة تاجر لـ"الجنايات" حول "روف الفيلا" لمزرعة ماريجوانا بالتجمع الخامس

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بإحالة تاجر إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة زراعة مخدر الماريجوانا داخل حديقة وسطح الفيلا سكنه بالتجمع الخامس.

بدأت القضية بتلقى إدارة رجال مباحث مكافحة المخدرات، معلومات تتهم صاحب فيلا بزرع مخدر الماريجوانا وبيع المخدرات لعملائه فى القاهرة.

أكدت التحريات صحة المعلومات، فتم تقنين الإجراءات وداهمت الفيلا قوة أمنية، وضبطت فى الحديقة و"الروف"، نبات وبذور ماريجوانا فألقت القبض على المتهم وبإحالته للنيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتوصلت التحريات والتحقيقات إلى أن المتهم كان يستورد بذور الماريجوانا، ويهربها إلى مصر ويزرعها فى مستغلا خبرته فى زرعها وبيع المحصول لعملائه فى مصر.