video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 فبراير 2019 10:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة تاجر لـ"الجنايات" حول "روف الفيلا" لمزرعة ماريجوانا بالتجمع الخامس

الأحد، 03 فبراير 2019 05:00 ص
إحالة تاجر لـ"الجنايات" حول "روف الفيلا" لمزرعة ماريجوانا بالتجمع الخامس ارشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بإحالة تاجر إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة زراعة مخدر الماريجوانا داخل حديقة وسطح الفيلا سكنه بالتجمع الخامس.

بدأت القضية بتلقى إدارة رجال مباحث مكافحة المخدرات، معلومات تتهم صاحب فيلا بزرع مخدر الماريجوانا وبيع المخدرات لعملائه فى القاهرة.

أكدت التحريات صحة المعلومات، فتم تقنين الإجراءات وداهمت الفيلا قوة أمنية، وضبطت فى الحديقة و"الروف"، نبات وبذور ماريجوانا فألقت القبض على المتهم وبإحالته للنيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتوصلت التحريات والتحقيقات إلى أن المتهم كان يستورد بذور الماريجوانا، ويهربها إلى مصر ويزرعها فى مستغلا خبرته فى زرعها وبيع المحصول لعملائه فى مصر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على رجل أعمال يزرع مخدر المرجوانا داخل فيلته فى التجمع الخامس

التجمع الخامس

عقوبة حيازة المخدرات

ضبط رجل اعمال يزرع المخدرات داخل فيلته

القاهرة الجديدة




لا تفوتك
مرفت التلاوى: إسرائيل تسطو على تراثنا ومشغولاتنا اليدوية

مرفت التلاوى: إسرائيل تسطو على تراثنا ومشغولاتنا اليدوية

"رايتس ووتش التى من بنها".. المنظمة المعادية لمصر تتعامى عن حبس السلطات التركية لامرأة ورضيعها بعد 5 أيام من ولادته.. إعلامية إماراتية: تمارس منهج "اعمل نفسك ميت".. وحقوقى: ازدواجية مفضوحة وأهداف خبيثة

"رايتس ووتش التى من بنها".. المنظمة المعادية لمصر تتعامى عن حبس السلطات التركية لامرأة ورضيعها بعد 5 أيام من ولادته.. إعلامية إماراتية: تمارس منهج "اعمل نفسك ميت".. وحقوقى: ازدواجية مفضوحة وأهداف خبيثة

صور.. مواطن يكتب المصحف الشريف بخط يده فى المحلة.. محمد العنترى: بدأت فى كتابة القرآن الكريم منذ 7 أشهر وأدعو الله أن يطيل عمرى للانتهاء من كتابته.. ويؤكد: كتبت آيات قرآنية وأحاديث بالمساجد بدون مقابل

صور.. مواطن يكتب المصحف الشريف بخط يده فى المحلة.. محمد العنترى: بدأت فى كتابة القرآن الكريم منذ 7 أشهر وأدعو الله أن يطيل عمرى للانتهاء من كتابته.. ويؤكد: كتبت آيات قرآنية وأحاديث بالمساجد بدون مقابل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة