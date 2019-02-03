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أمين أعلى الآثار لـ"الحياة اليوم": اكتشافات أثرية جديدة فى 2019

الأحد، 03 فبراير 2019 09:42 م
أمين أعلى الآثار لـ"الحياة اليوم": اكتشافات أثرية جديدة فى 2019 برنامج "الحياه اليوم"
كتب محسن البديوى
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أكد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ما نراه فوق سطح الأرض من آثار فى مصر لا يتعدى 40% مما يحويه باطن الأرض ، موضحًا أن العام الجارى 2019 سيشهد مزيد من الاكتشافات الأثرية.

وحول "المقبرة الأثرية" الأخيرة المكتشفة بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة، قال الدكتور مصطفى وزيرى،" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إن بها نوع من الائتلاف والسرقة والحفر.

 

وفيما يتعلق بكشف منطقة "تونة الجبل" بمحافظة المنيا، قال إن منطقة "تونة الجبل" بكر وواعدة فى الاكتشافات الأثرية، حيث شهد الكشف الأخير تغطية لوسائل الإعلام العالمية، وحضور سفراء العالم.

 


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الاثار

خالد ابو بكر

الحياه اليوم

لبنى عسل

مصطفى وزيرى




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