3 إصابات على الأقل إثر انفجار فى مدينة الموصل العراقية

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أفاد مصدر أمنى فى محافظة نينوى، اليوم الخميس، بأن 3 مدنيين أصيبوا على الأقل بتفجير فى الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وأوضح المصدر - وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "انفجارًا لم تعرف طبيعته وقع، اليوم، بالقرب من تقاطع الجامعة فى المجموعة الثقافية في الجانب الأيسر من الموصل، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح".

وأضاف المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - أن القوات الأمنية بانتظار وصول خبير المتفجرات للكشف إذا كانت عجلة مفخخة أو عبوة لاصقة.