وضع حجر الأساس لمركز التلقيح الصناعى بدكرنس لتحسين السلالات الحيوانية

الدقهلية شريف الديب

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، بوضع حجر الأساس لمركز التلقيح الصناعي الذي يقام بمدينة دكرنس والذي يعد الأول من نوعه في محافظات الدلتا والثانى بعد القاهرة، ويهدف المركز إلى تحسين السلالات الحيوانية واستنباط سلالات جديدة للحيوانات المنتجة للحوم والالبان.

وأكد الدكتور شاروبيم أن هذا المركز يأتي في إطار اهتمام الحكومة بتنمية الثروة الحيوانية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المتزايد كما يأتي لاستنباط سلالات جديدة تعمل على زيادة الإنتاج من الألبان واللحوم بما يؤدي إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة انتاجيتها وتحقيق خفضا في أسعارها لصالح المواطنين.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى محرز على أهمية إقامة هذا المركز في محافظة الدقهلية التي تعد من المحافظات الثلاث الأولى في انتاج الثروة الحيوانية، كما أنها محافظة زراعية كبرى.

وقالت إن هذا المركز يأتى فى إطار الحرص على تنمية الإنتاج الحيوانى بما يحقق ليس فقط زيادة حجمه ولكن بما يحقق مردودا اقتصاديا لصالح الفلاحين.

وقالت محرز إن هناك مجهودا مبذولا فى مشروع التحسين الوراثى ولابد من توفير سلالات ذات إنتاجية عالية بالإضافة إلى توفير قروض ميسرة بفائدة 5%؜

لشراء عجول عشار ثنائية الغرض.

كما أكدت محرز إلى أنه يجب عمل قاعدة بيانات للثروة الحيوانية بنطاق المحافظة وسيكون ذلك من خلال المجهود المبذول من مديرية الطب البيطرى فى رفع احداثيات المزارع والمجازر.