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وزير خارجية إيران: ميزانيتنا العسكرية 16 مليار دولار

الخميس، 28 فبراير 2019 03:20 م
وزير خارجية إيران: ميزانيتنا العسكرية 16 مليار دولار وزير خارجية إيران
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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كشف وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف أن الميزانية العسكرية لبلاده تبلغ 16 مليار دولار مشيرا إلى أن إيران تنتج أمنها ولا تستهلك الأموال لشراء السلاح.

 

وأضاف ظريف الذى- تراجع أمس عن استقالته- فى كلمة له اليوم الخميس خلال ملتقى دراسة سبل الوصول الى المرجعية العلمية المقام في جامعة الطب بطهران، مسائلا "لماذا تنتابهم مخاوف مننا إلى كل هذا الحد؟ لأننا نستمد امننا وتقدمنا من الداخل لكن لدينا مشكلات وفساد أيضا".

 

وقال ظريف: "نحقق أمننا بأنفسنا رغم المصاعب والنواقص والمشاكل لكننا نعقد الآمال علي شعبنا".

 

وتابع أن الولایات المتحدة تسعي علي الدوام إلي وضع الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی عزلة لكنها تعجز عن تحقيق أهدافها لأن أمننا واستقلالنا هو نتیجة لجهودنا ، مؤكدا أن الغرب لم یعد محور العالم.


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