وزير الكهرباء يلتقى وزير بيئة الأعمال والتجارة والاستثمار الرومانى‎

كتبت رحمة رمضان

فى إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لجذب وتشجيع الإستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الكهرباء المختلفة، استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة Stefan Radu Opera وزير بيئة الأعمال والتجارة والإستثمار الرومانى والوفد المرافق له بحضور سفير رومانيا بالقاهرة وعدد من ممثلى الشركات الرومانية المتخصصة فى مجال الكهرباء لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء ، وذلك على هامش انعقاد الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الرومانية بالقاهرة .



رحب الدكتور شاكر فى بداية اللقاء بالتعاون مع الشركات الرومانية مؤكداً على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثله فى قطاع الكهرباء والطاقة للتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة وجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة ومستثمرى القطاع الخاص للاستثمار على أرض مصر،



استعرض الدكتور شاكر في بداية اللقاء الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية والتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى مشيراً إلى النجاح الذى حققه لسد فجوة العجز فى الانتاج وتحويلها إلى وجود إحتياطى.



وأشار شاكر إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع موضحاً أنه جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أوإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة.



كما اشار إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.



وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة .



واوضح أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط ومن بينها EPC+ Finance ، BOO، IPP ، PPP ، وتعريفة التغذية FIT ، و الـ Auctions .



ونتيجة لذلك ، نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع عدد "32" شركة بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT ، مما يعكس إهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم فى توفير الطاقة .



هذا بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء بتكنولوجيا الفحم النظيف في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بقدرة 6000 ميجاوات.



كما اشار أيضاً إلى مشروع الضخ والتخزين الجارى تنفيذه فى عتاقة بالتعاون مع شركة ساينو هايدرو الصينية ، وذلك ضمن خطة القطاع لإقامة مشروعات من هذا النوع.



وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركات الرومانية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك تحسين كفاءة الطاقة ومجال العدادات الذكية .



وأشاد Stefan Radu Opera وزير بيئة الأعمال والتجارة والإستثمار الرومانى بالعلاقات السياسية المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.



كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات،



وأعرب عن رغبة بلاده في الاستثمار على ارض مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية التعاون فى مجال العدادات الذكية وإتاحة الفرصة لفتح السوق أمام الشركات المصرية للإستثمار فى رومانيا وكذلك تذليل أية عقبات لتشجيع الشركات الرومانية للإستثمار على أرض مصر ،



ووجه Stefan وزير بيئة الأعمال والتجارة والإستثمار الرومانى Monica الدعوة للدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وقيادات قطاع الكهرباء ووفد فنى من الجانب المصرى لزيارة رومانيا وتبادل الخبرات بين الجانبين والتعرف على أنشطة وأعمال الشركات الرومانية على أرض بلادها ،



وتأتى هذه الإجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.



