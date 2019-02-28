وزير الطاقة الأمريكي محذرا من "مشروع قانون أوبك": قد يؤدي لزيادة سعر الخام

رويترز

قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري اليوم الخميس إن الولايات المتحدة بحاجة إلى توخي الحذر بشأن تشريع سيسمح لإدارة ترامب بمقاضاة أوبك وغيرها من منتجي النفط بسبب تخفيضات في إنتاج الخام لأن ذلك قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة تدفع الأسعار للصعود في الأجل الطويل.

وأبلغ بيري مؤتمرا صحفيا في مقر وزارة الطاقة "نحتاج فعلا إلى أن نكون حذرين قبل إقرار تشريع قد يكون له تأثير يتجاوز بكثير عواقبه المقصودة".

وقال بيري إن مشروع القانون قد يكون له تأثير طويل الأجل يدفع أسعار الطاقة للارتفاع، عبر تقليص إدارة الإمدادات في الأسواق العالمية.