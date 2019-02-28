video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 11:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الزراعة البريطانى يستقيل بسبب احتمال تأجيل "بريكست"

الخميس، 28 فبراير 2019 10:29 م
وزير الزراعة البريطانى يستقيل بسبب احتمال تأجيل "بريكست" وزير الزراعة البريطانى جورج يوستيس
رويترز
إضافة تعليق

قال وزير الزراعة البريطانى جورج يوستيس اليوم الخميس إنه استقال من الحكومة بسبب قرار رئيسة الوزراء تيريزا ماى منح البرلمان تصويتا محتملا على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وقبل حوالى شهر من الموعد المزمع لمغادرة بريطانيا التكتل الأوروبى فى 29 مارس، ما زالت ماى تسعى إلى تغييرات فى اتفاقها بشأن بريكست من أجل كسب مساندة البرلمان.

وتحت ضغط من وزراء مؤيدين للاتحاد الأوروبى، وعدت ماى فى وقت سابق هذا الأسبوع بأن المشرعين سيكون لهم كلمة هل تسعى إلى تمديد فترة التفاوض على المادة 50 إذا رفض البرلمان اتفاقها بشأن بريكست أو خروجا "بدون اتفاق" الشهر القادم.

وقال يوسيتس فى رسالة إلى ماى "قررت الاستقالة من الحكومة فى أعقاب القرار هذا الأسبوع السماح بتأجيل خروجنا من الاتحاد الأوروبى". وردت ماى فى رسالة قائلة "تركيزنا المطلق يجب أن يكون على الحصول على اتفاق يمكنه أن يحظى بالدعم فى البرلمان والمغادرة فى 29 مارس".

وحذر يوسيتس، الذى قال إنه سيصوت لصالح اتفاق ماى عندما تعيده إلى البرلمان، من أن شروط أى تمديد سيمليها الاتحاد الأوروبى "فى إذلال أخير لبلدنا". ومضى قائلا "لا يمكننا التفاوض على خروج ناجح ما لم نكن مستعدين للسير عبر الباب. لذلك يجب علينا أن تكون لدينا الشجاعة، إذا لزم الأمر، لاستعادة حريتنا أولا ثم الحديث بعد ذلك".

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستشار النمسا يبحث مع كبير المفاوضين الأوروبيين تطورات "بريكست"

الهجرة الأوروبية إلى بريطانيا تسجل أدنى مستوياتها منذ 2009 مع قدوم الـ"بريكست"

حكومة ماى: بريكست بلا اتفاق يعنى 9% تراجعًا فى اقتصاد ‏بريطانيا

بريطانيا

استقالة وزير الزراعة البريطانى

بريكست

الاتحاد الأوروبى

تيريزا ماى




لا تفوتك
التعليم تعلن السبت تفاصيل اختبارات المعلمين المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة

التعليم تعلن السبت تفاصيل اختبارات المعلمين المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة

رئيس هيئة السكة الحديد للنواب: "المنظومة بقالها 40 عاما فى مصيبة"

رئيس هيئة السكة الحديد للنواب: "المنظومة بقالها 40 عاما فى مصيبة"

اعرف ليدى جاجا قالت إيه عن رومانسيتها الأوفر مع برادلى كوبر؟ .. فيديو وصور

اعرف ليدى جاجا قالت إيه عن رومانسيتها الأوفر مع برادلى كوبر؟ .. فيديو وصور

"فيديو" 4 سعداء و 4 تعساء فى الأهلى خلال فبراير.. اقرأ التفاصيل

"فيديو" 4 سعداء و 4 تعساء فى الأهلى خلال فبراير.. اقرأ التفاصيل

بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى

بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى

خلال أيام..الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأكبر برلمان بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

خلال أيام..الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأكبر برلمان بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة