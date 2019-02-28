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وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الراسخ تجاه دعم الاستقرار فى الأردن

الخميس، 28 فبراير 2019 02:23 م
وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الراسخ تجاه دعم الاستقرار فى الأردن وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
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شارك سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الخميس، فى أعمال المؤتمر الدولى لدعم الاقتصاد الأردنى، والذى عقد فى لندن وشارك فيه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.

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وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن مداخلة الوزير شكرى خلال المؤتمر، أكدت على الموقف المصرى الراسخ تجاه دعم الاستقرار فى الأردن الشقيق واقتصاده، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولى على المستويين الحكومى والقطاع الخاص من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الأردن، خاصة فى ظل ما تشهده الساحة الإقليمية من تطورات تهدد استقرار المنطقة.

 

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وأضاف المتحدث الرسمى، أن الوزير شكرى أكد أيضا خلال الجلسة على حرص مصر على الدفع قدما بمسار العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون المُشترك فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ومجالات الطاقة، وتشجيع الاستثمار وتوطيد الشراكات بين القطاع الخاص فى كلا البلدين على نحو يخدم المصالح المُشتركة ويلبى آمال وطموحات الشعبين الشقيقين.

 

واختتم شكرى كلمته بالتأكيد على أهمية الاستثمار فى الأردن ودعم مقاصده فى تحقيق الاستقرار، باعتباره استثمارا فى استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وواصفا إياه بالاستثمار الذى يستحق الالتزام به.

 

 


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