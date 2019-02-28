وزير الخارجية: كوريا الشمالية قدمت اقتراحا منطقيا لكن أمريكا طلبت المزيد

رويترز

قال وزير خارجية كوريا الشمالية اليوم الخميس إن بلاده قدمت اقتراحا منطقيا فى القمة التى جمعت زعيمها كيم جونج أون مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لكن واشنطن أصرت على أن تتخذ بيونج يانج خطوة أخرى إضافية غير تفكيك مجمع يونجبيون النووى.

وقال الوزير رى يونج هو فى مؤتمر صحفى إن بيونج يانج عرضت التفكيك الدائم لكل إنتاجها من المواد النووية بما فى ذلك البلوتونيوم واليورانيوم تحت إشراف خبراء أمريكيين.

وأضاف رى أن كوريا الشمالية طلبت من واشنطن رفع بعض العقوبات وليس كلها، فيما يناقض تصريحات سابقة لترامب. كان ترامب قد قال إنه امتنع عن توقيع اتفاق نووى فى قمة هانوى اليوم الخميس بسبب مطالب غير مقبولة من زعيم كوريا الشمالية برفع العقوبات التى تقودها الولايات المتحدة.