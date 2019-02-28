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وزيرة دفاع فرنسا: الجيش الفرنسى شل حركة أكثر من 600 متطرف منذ 2015

الخميس، 28 فبراير 2019 12:38 م
وزيرة دفاع فرنسا: الجيش الفرنسى شل حركة أكثر من 600 متطرف منذ 2015 وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلى
أ ش أ
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قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلى إن الجيش الفرنسى قام بشل حركة أكثر من 600 متطرف فى منطقة ساحل أفريقيا؛ وذلك منذ عام 2015، وثلثهم عام 2018.
وأوضحت -فى جلسة استماع أمام لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسى حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم /الخميس/- إنه خلال 4 سنوات قام الجيش الفرنسى بالتعاون مع القوات الشركاء، حيث نجحوا فى عزل أكثر من 600 إرهابى، مضيفة أنه تم تحقيق نجاحات مهمة عام 2018، حيث تم شل حركة العديد من قادة الإرهابيين، وأكثر من 200 مقاتل.
وأكدت "بارلى" أن القوات الفرنسية تصادر فى كل فصل طنين من الأسلحة والذخيرة بمنطقة الساحل، مشددة على أن الحل فى منطقة الساحل ليس عسكريا، وإنما سياسيا.
وأضافت أن على دولة مالى إعادة السيطرة على بعض الأراضى، مشيرة إلى أن هذه الالتزامات تبدو -فى الوقت الراهن- أنه يتم الوفاء بها من قبل باماكو.
 


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