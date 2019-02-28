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وزيرة دفاع إيطاليا بشأن أفغانستان: لكل مهمة بداية ونهاية

الخميس، 28 فبراير 2019 04:56 م
وزيرة دفاع إيطاليا بشأن أفغانستان: لكل مهمة بداية ونهاية وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا
أ ش أ
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أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا أن جميع المهمات تمتلك بداية ونهاية، فى إشارة إلى البعثة العسكرية الإيطالية فى أفغانستان.
وأضافت الوزيرة ترينتا فى تصريحات -وفق ما نقلته وكالة أنباء /آكى/ الإيطالية اليوم الخميس، "نود الانسحاب من أفغانستان عندما يتم إنجاز أهداف المهمة 100٪، وفى هذه الحالة يمكن التوصل لعملية سلام فى البلاد، من خلال إبرام اتفاق مع حركة (طالبان) فقط".
وتابعت الوزيرة "فى هذا السياق، وبأخذ الانسحاب الأمريكى المعلن بعين الاعتبار أيضا، من الواضح أن علينا أن نكون مستعدين لاحتمال التخطيط للانسحاب، لكن نحن نريد أن نفعل ذلك من خلال التأثير على عملية سلام".
وشددت ترينتا على أن عملية السلام المذكورة يجب ألا تُعدّ خطوة إلى الوراء مقارنة بالإنجازات التي حققتها بعثتنا، كـ"ذهاب النساء إلى المدرسة والحد من وفيات الأطفال"، واختتمت بالقول "علينا أن نعمل على إحلال سلام لا يكون سلبياً".


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إيطاليا

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